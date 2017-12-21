بالفيديو – طفل كسر عموده الفقري في حصة الرياضة!

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نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية لحظة تعرض طفل لحادث مأساوي أدى إلى كسر عموده الفقري أثناء محاولة التشقلب داخل المدرسة في روسيا.وفي التفاصيل، تم التقاط الفيديو من داخل النادي الرياضي داخل المدرسة في موسكو. وقد قيل إن اسم الطفل ألكسندر وهو في العاشرة من عمره تقريباً.نشير إلى أن أستاذ الرياضة أصيب بالصدمة الشديدة لحظة حصول الحادث وسارع لنقل الطفل إلى المستشفى فوراً على أثر هذه الحادثة.والجدير ذكره، أن الأطباء استطاعوا انقاذ حياة الطفل وعلاج الضرر الذي أصيب به عند عموده الفقري ولكنه بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة لمدة شهرين حتى يتعافى.