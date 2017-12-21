بالصورة – كلوي كارداشيان تؤكد خبر حملها... وتكشف سبب عدم نشر الخبر سابقاً!

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أكدت نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان خبر حملها من حبيبها تريستان تومبسون من خلال نشر صورة لبطنها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.وفي التفاصيل، فقد نشرت كلوي الصورة وعلّقت عليها "أعظم حلم تحقق، نحن ننتظر مولوداً."وأضافت "شكراً لك على الحب الذي تعطيني إياه تريستان! شكراً لأنك تعاملني كالملكة! شكرا لجعلي أشعر اني جميلة في كل الأوقات! تريستان، الأهم من كل ذلك ، شكراً لأنكِ ستجعلني ماما..."وقد كشفت كلوي عن السرّ وراء عدم نشرها الخبر من قبل بالقول إنها أرادت التمتع باللحظات الثمينة بشكل خاصّ!إليكم الصورة التي نشرتها: