صورة مؤثرة – بعد 73 عاماً من الزواج...افترقا قبل أيام من عيد الميلاد!

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نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية خبراً مفاده أن ثنائياً افترق للمرة الأولى بعد 73 عاماً من الزواج قبل أسبوع من عيد الميلاد.وفي التفاصيل، فإن هيربيرت غوودين الذي يعاني من الخرف نقل إلى مركز العناية، فيما بقيت زوجته أودري البالغة من العمر 89 عاماً وحيدة في مركز عناية آخر بعيد نحو 45 دقيقة عن شريكها.نشير إلى أن الثنائي أمضى آخر 3 سنوات في مركز للعناية بمنطقة New Brunswick الكندية.والجدير ذكره، أن ابنة الثنائي التقطت صورة مؤثرة لهما وهما يقبلان بعضهما البعض يوم الاثنين، حين حصل الفراق ونشرتها عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. واللافت أن الصورة نالت أكثر من 17 ألف إعادة مشاركة في غضون أيام قليلة.إليكم الصورة: