اللّصان الأقل حظّاً في العالم... اتّصلا بالشرطة عن طريق الخطأ أثناء القيام بعملية السلب

ألقت شرطة ستافوردشاير البريطانية القبض على لصّين وصفتهما بـ"أقل اللصوص حظّاً في العالم"، بعدما اتّصلا عن طريق الخطأ بالشرطة أثناء القيام بعملية السلب.
وفي التّفاصيل، فقال ضابط شرطة إنّ أحد اللّصين جلس عن طريق الخطأ على هاتفه واتّصل برقم 999، وهو رقم الطوارئ في المملكة المتحدة، ما سمح للشرطة بالاستماع إليه وهو ينفذ الجريمة مع رفيقه، وتمكّنوا من اعتقالهما.
وكتب رئيس المفتشين جون أوين على تويتر "أعتقد أننا اعتقلنا للتو اللصين الأقل حظّاً في العالم". وأضاف:" أثناء ارتكاب عملية سطو، جلس أحد اللصين على هاتفه واتصل بالرقم 999. فتلقينا مكالمة توضح بالتفصيل كل تصرفاتهما الغريبة حتى سماع وصول دورياتنا لاعتقالهما".