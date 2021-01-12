اللّصان الأقل حظّاً في العالم... اتّصلا بالشرطة عن طريق الخطأ أثناء القيام بعملية السلب

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I think we have just arrested the world's unluckiest burglars:



Whilst committing a burglary one of the bungling burglars has accidentally sat on his phone & dialled 999. We recieve a call detailing all of their antics up to the point of hearing our patrols arrive to arrest them pic.twitter.com/0BZGSQdf0C — CI John Owen (@CIJohnOwen) January 6, 2021

ألقت شرطة ستافوردشاير البريطانية القبض على لصّين وصفتهما بـ"أقل اللصوص حظّاً في العالم"، بعدما اتّصلا عن طريق الخطأ بالشرطة أثناء القيام بعملية السلب.وفي التّفاصيل، فقال ضابط شرطة إنّ أحد اللّصين جلس عن طريق الخطأ على هاتفه واتّصل برقم 999، وهو رقم الطوارئ في المملكة المتحدة، ما سمح للشرطة بالاستماع إليه وهو ينفذ الجريمة مع رفيقه، وتمكّنوا من اعتقالهما.وكتب رئيس المفتشين جون أوين على تويتر "أعتقد أننا اعتقلنا للتو اللصين الأقل حظّاً في العالم". وأضاف:" أثناء ارتكاب عملية سطو، جلس أحد اللصين على هاتفه واتصل بالرقم 999. فتلقينا مكالمة توضح بالتفصيل كل تصرفاتهما الغريبة حتى سماع وصول دورياتنا لاعتقالهما".