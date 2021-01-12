هل ستكون هذه المدينة الأفقية المستقبلية حلاً لمشاكل الكرة الأرضية اليوم؟

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تقدّم شركة Luca Curci Architects الإيطالية مشروع ""THE LINK ، وهي خريطة لمدينة عمودية يمكن أن تستضيف ما يصل إلى 200 ألف شخص. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الجودة الشاملة للحياة من خلال تعزيز الاستدامة، تكنولوجيا المدن الذكية، معالجة انتشار التوسع العمراني والكثافة السكانية الّتي تتزايد بشكل واضح في المدن الكبرى اليوم.يصل طول هذه المدينة العمودية إلى 1200 متر، ومن المتوقع أن يبلغ ارتفاع المبنى 300 طابق، وسيضم جميع السكان. وستتضمن الأبراج الثلاثة الأخرى، التي يتراوح ارتفاعها بين 650 و 850 متراً، مكاتب ودوائر حكومية ومرافق رعاية صحية ومؤسسات تعليمية، لاسيما جميع مستويات المدارس والجامعات.وتتكون المدينة من 4 أبراج رئيسية تتصل ببعضها البعض، مع وجود تهوية وإضاءة طبيعية في جميع مستوياتها. وتعتمد تصاميم هذه الشركة التي أسسها كورتشي في 2006، بشكل أساسي على العلاقة بين الإنسان والبيئة، ويمكن رؤية ذلك من خلال الصور التخيلية التي تُظهر أبراجاً مثيرة للإعجاب تفيض بالأشجار والنباتات.وأشار المخطّط لوكا كورتشي إلى أنّ مشروع التشجير الكثيف يهدف إلى "تقليل درجات الحرارة الداخلية والخارجية، وامتصاص ثاني أكسيد الكربون والغبار، مع إنتاج الأكسجين لهواء أنظف". وما يساهم في جعل المشروع مستداماً أيضاً هو استغلاله لموارد الطاقة المتجددة، مثل الرياح، والطاقة الشمسية. وبالتالي، يحرص المشروع على إنتاج الغذاء والزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى اتباع سياسة "صفر نفايات".ويرى كورتشي أن بعض المناطق التي تعاني من الازدحام، مثل الهند، والولايات المتحدة، والصين، وبعض المدن الجديدة في الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية، قد تستفيد من مشاريع مثل “THE LINK”.