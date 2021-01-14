بهدف حماية والدتها... ممرّضة تعزل نفسها في منزلٍ متنقّلٍ لتسعة أشهر (صورة)

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عادت الممرّضة سارة لينك إلى منزلها بعدما عاشت في منزل متنقّل "كرفان" لمدّة تسعة أشهرٍ لحماية والدتها من فيروس كورونا.وفي التفاصيل، فاشترت لينك وزوجها اللذان اعتادا على العيش مع والدة سارة، منزلاً متنقّلاً في شهر آذار الماضي بهدف حجر أنفسهما لمنع انتقال أي عدوى للسيّدة المسنّة.وقد سمحت سيارة الكرفان الّتي يبلغ سعرها نحو 818 دولاراً للسيدة لينك بمتابعة عملها في مستشفى الملكة إليزابيث في برمنغهام ولزوجها بمتابعة عمله في شركته لبيع الأسماك.وبعد أن أصيبا بفيروس كورونا في شهر كانون الأوّل الماضي وحجرا أنفسهما بالمنزل المتنقل، عاد الثنائي إلى المنزل في عيد الميلاد بعد أن تلقت الوالدة البالغة 84 عاماً من العمر اللقاح لفيروس كورونا، إلّا أنّ الزوجان يتّخذان حتّى اليوم الإجراءات الضرورية.