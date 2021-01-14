نسيَ كلمة مرور حساب بيتكوين... محاولتان أخيرتان قبل أن يخسر 240 مليون دولار

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قد ننسى في الكثير من الأحيان كلمات المرور الخاصة بحساباتنا الإلكترونية المختلفة، وهذا ما حصل مع المبرمج الألماني ستيفان توماس الّذي نسيَ كلمة المرور لحسابه الخاص الّذي يحتوي على عملات بيتكوين المشفّرة.وفي التّفاصيل، فقد حصل توماس المقيم في سان فرانسيسكو على نحو 7 آلاف عملة بيتكوين بعدما صمم فيديو للعملة المشفّرة قبل أكثر من 10 سنوات، حين كانت قيمة البيتكوين الواحدة لا تتعدّى بضعة دولارات.فلم يهتم توماس للأمر وخزنها على قرص صلب وكتب كلمة المرور على ورقة، إلا أنه فقدها في وقتٍ لاحق.واليوم، بعد الارتفاع الجنوني لأسعار العملة الرقمية، أصبحت عملة البيتكوين الواحدة تساوي 34 ألف دولار، فقرر توماس فتح محفظته الإلكترونية والاستفادة من الثروة الّتي تقدر بـ240 مليون دولار. لكن الصدمة كانت عندما لم يتمكّن توماس من تذكّر كلمة المرور الصحيحة.والجدير بالذّكر أنّه يحق لتوماس بعشر محاولات، فشل في ثمانية منها ولم يتبقّ له الآن سوى محاولتين أو يفقد المبلغ إلى الأبد.ويُشار إلى أنّ رئيس الأمن السابق في فيسبوك، أليكس ستاموس، قد عرض خدماته للمساعدة مقابل 10 في المئة من المبلغ.