في لحظة تهور... سائح يقفز من سيارته لمواجهة النمور في حديقة حيوانات! (فيديو)

يظهر سائح متهور في فيديو وهو يقف أمام مجموعة من النمور داخل حديقة الحيوانات البرية في بكين.

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LBCI News Lebanon

سجّلت كاميرات المراقبة فيديو ظهر فيه سائح متهور وهو يقف على بعد أمتار قليلة من مجموعة من النمور وهي في حظيرتها داخل حديقة الحيوانات البرية في بكين.

وكان الرجل يشارك في جولة حول حديقة الحيوانات البرية، عندما قفز فجأةً من سيارته، متجاهلاً مناشدات الموظفين اليائسة للعودة إلى مركبته، وقرر بدلاً من ذلك الاقتراب من النمور في محاولة لاستفزازها.

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وفي الفيديو، يظهر الرجل وهو يجلس أمام النمور بينما يتوسل إليه عدد من الرجال الآخرين أن يتراجع. ثمّ تظهر النمور وهي تتجمع أمام السائح، بينما يقبع الأخير بهدوء على مقربة خطيرة منها.

وفي محاولة لإلهاء النمور عن وجود الرجل، اضطر حرّاس الحديقة إلى إلقاء الطعام أمام الحيوانات، بينما سجل المتفرجون المذهولون الحادث المروع داخل سياراتهم وشاركوا المقاطع على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأبلغت حديقة الحياة البرية في بكين الشرطة على الفور عن الرجل المتهور. وبعد مراجعة لقطات الفيديو، أكدت الشرطة في اليوم التالي أنها ألقت القبض عليه.