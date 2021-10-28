رسالة تهديد تجبر طائرة على معاودة الهبوط في مطار القاهرة

بعد نحو 22 دقيقة على إقلاعها من مطار القاهرة باتجاه روسيا، عاودت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران الهبوط في المطار الأربعاء بسبب تهديد أمني، بحسب ما أفاد مصدر رسمي.
وأوضح مصدر في شركة مصر للطيران إن الطائرة عاودت الهبوط في مطار القاهرة الدولي بسبب وجود رسالة تهديد مكتوبة من مجهول على أحد المقاعد، لافتاً الى الركاب وصلوا بسلام إلى أرض مطار القاهرة.
والسياق عينه، فقد كشف مصدر في الشركة لموقع"ارم نيوز
" أن فرق التأمين سارعت للتأكد من سلامة الطائرة فور هبوطها، مشيراً إلى فتح تحقيق لمعرفة سبب الإنذار الذي أطلقه قائد الطائرة، علماً أنه تمت تهيئة ممر آمن لهبوطها بشكل سليم .