نادلة تُطرد من عملها... بسبب بقشيش تجاوز الـ4 آلاف دولار!

طُردت نادلة من عملها في أحد المطاعم الأميركية بولاية أركنساس بعدما حصلت على بقشيش بقيمة خيالية.
وبحسب موقع "بيزنيس إنسايدر"
، تفاجأت ريان براندت بطردها من عملها يوم الخميس الماضي بعد حصولها مع زميلة أخرى لها في العمل على بقشيش بقيمة 4400 دولار.
وفي تصريحات لشبكة "KNWA" الأميركية، قالت براندت إنّها تلقّت البقشيش من قبل مجموعة تضم أكثر من 40 شخصاً وإنّ كل شخص منهم ترك لها ولزميلتها إكرامية بقيمة 100 دولار.
وأضافت أنّه بعد حصولها على نصيبها من البقشيش، أخبرها مسؤولو المطعم أنّه يتعيّن عليها أن تتقاسم المال مع باقي زملائها، وهي خطوة لم تحدث منذ بدء العمل قبل ثلاث سنوات ونصف.
وأكد أحد الأشخاص ضمن المجموعة أنّه أراد أن يقدم البقشيش لرايان وزميلتها لأنّهما الوحيدتان اللتان قامتا بخدمته، فطلب استرداد النقود ليقدّمها لهما خارج المطعم.
وأشارت براندت إلى أنّها بعدما استعادت البقشيش، تعرضت للطرد من المطعم، وذلك لأنها أخبرت الزبون أن المطعم كان يرغب في تقسيم إكراميتها مع زملائها الآخرين، وهو ما ينتهك سياسة المكان.