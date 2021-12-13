بسبب زواجها ممن تُحبّ... أم وابنها يقطعان رأس الإبنة ويلتقطان معها "سيلفي"!

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ألقت الشرطة القبض على المراهق سانجاي موت (17 عاماً) ووالدته بولاية ماهاراشترا غربي الهند، بتهمة قتل شقيقته الحامل كيرتي ثور البالغة من العمر 19 عاما.وفي التّفاصيل، قتل الشاب ووالدته الفتاة بعد أن تزوجت دون موافقتهما من الرجل الفقير الذي تحب. واستنتجت الشرطة أنّ القتل وقع باستخدام منجل إذ هاجم المتهمان الفتاة بينما كان زوجها المريض نائماً ثم التقطا صورة سيلفي معها.وكشف المتحدّث بإسم الشرطة كايلاش براجاباتي تفاصيل حول الجريمة المروّعة وقال إنّ الوالدة وابنها زارا كيرتي التي كانت تعمل في الحقل.وفي الوقت الذي ذهبت به الفتاة إلى المطبخ لتعد الشاي لأمها وشقيقها، تفاجأت باقتراب الأخير منها ليقتلها ويقطع رأسها. وقد هبّ الزوج إلى المكان حيث حاول شقيق الضحية قتله أيضاً لكنّه تمكّن من الهروب.