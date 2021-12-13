مصرية تلجأ إلى القضاء بسبب عنف زوجها..."انهال عليّ بالضرب لأنني غيّرتُ كلمة السرّ لهاتفي"!

كشفت زوجة مصرية أمام محكمة الأسرة بإمبابة عن تعرّضها المستمر للظلم والعنف من قبل زوجها وطالبت بحصولها على الطلاق.
وبحسب صحيفة "اليوم السابع"
، قالت الزوجة: "عشت مع زوجي 5 سنوات فى جحيم بسبب عنفه وتحكمه وعصبيته المفرطة التى كادت أن تكلفني حياتي فى آخر خلاف نشب بيننا، زوجي للأسف يعاني من الغيرة الجنونية. اعتاد على حبسي في منزل الزوجية حتى شعرت أنني أعيش بسجن برفقته، وعندما طالبته بالطلاق اتهمني أنني أبحث عن رجل آخر، وفى أخر خلاف بيننا انهال علي بالضرب المبرح طوال 6 ساعات بسبب تغيير كلمة السر لهاتفي."
وأضافت الزوجة: " تركتُ عملى بسببه، وصبرتُ على عنفه خوفاً من أن يحرمني من طفلتي. فكان يحرمني من حقوقى وأبسط الاحتياجات ولا يترك لى مصروف، ويتركني بالأيام دون نفقات حتي عودته من عمله بحكم سفره الدائم، وعندما أشكو لأهله يتهموني بالجحود وعدم تقدير النعمة".
وتابعت: "فى آخر خلاف نشب بيننا كدت أن أموت لولا تدخل جارتي وطلبها لوالدتي، بعد أن قام زوجي بالتعدي على بالضرب طوال 6 ساعات وتهديدي بالتخلص مني وإصابتي بجروح وكدمات ورفضه تركي أعود إلى منزل أهلي".
وقدمت الزوجة للمحكمة التقارير الطبية، عما لحق بها من إصابات وضرر بسبب اعتداء زوجها عليها، كما طالبته برد كافة حقوقها الشرعية من منقولات ومصوغات ذهبية بقيمة نصف مليون جنيه.