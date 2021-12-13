لمنع انهيار الحضارات... إيلون ماسك يحث الشعوب على "إنجاب المزيد من الأطفال"

اعتبر الملياردير إيلون ماسك أن معدلات المواليد المنخفضة تشكل تهديداً على حضارتنا.

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LBCI News Lebanon

صرّح الملياردير إيلون ماسك خلال حدث في وول ستريت جورنال أقيم يوم الاثنين، بأنه "لا يوجد عدد كاف من السكان على الأرض، الأمر الّذي يتطلب إنجاب المزيد من الأطفال".

وشدّد الرئيس التنفيذي لشركتي "تيسلا" و"سبيس إكس" على أهمية الاطلاع على البيانات الحديثة، واستيعاب المخاطر الناتجة عن معدلات المواليد المنخفضة، معتبراً أنها "واحدة من أكبر المخاطر الّتي تهدد حضارتنا بالانهيار".

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وعندما سُئل عما إذا كان هذا الأمر سبب إنجابه لستة أطفال، فجاوب ماسك أنه "يحاول أن يكون قدوة لغيره"، لذلك يتعين عليه تنفيذ ما يعظ به.

ومن جهتهم، فقد أشار المحللون في مؤسسة الخدمات المالية والإستثمارية الأميركية، مورغان ستانلي، في مذكرة للمستثمرين في تموز إلى أن "عدم إنجاب الأطفال ناتج عن مخاوف بشأن تغير المناخ، الأمر الّذي يزيد ويؤثر على معدلات الخصوبة بشكل أسرع في مجال انخفاض الخصوبة".