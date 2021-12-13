في يومٍ واحد... نيوزيلندي يتلقى 10 جرعات من لقاح كورونا مقابل المال!

أقدم رجل في نيوزيلندا على تلقي 10 جرعات من لقاح كورونا مقابل المال.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار المناعية, الاستجابة, صحة, سلوك, تطعيم, جرعات, 10, المال, مقابل, كورونا, فيروس, مضاد, لقاح, تلقى, رجل,نيوزيلندا,أقدم رجل في نيوزيلندا على تلقي 10 جرعات من لقاح كورونا مقابل المال.

LBCI News Lebanon

أقدم رجل في نيوزيلندا على تلقي 10 جرعات من اللّقاح المضاد لفيروس كورونا في يوم واحد، بعدما دُفع له مقابل تلقي اللقاح نيابةً عن 9 أشخاص كانوا قد رفضوا تلقي التطعيم.

ووفقاً لتقرير نشره موقع Stuff الإخباري النيوزيلندي، فقد زار الرجل المذكور عدداً من مراكز التطعيم في نيوزيلندا على مدار يوم واحد.

الإعلان

وبالتالي، فقد وصفت مديرة مجموعة برنامج لقاح كوفيد في نيوزيلندا، أستريد كورنيف، سلوك الرجل بأنه "خطير"، مشيرةً إلى أن هذا السلوك المتهور يمكن أن يكون له تداعيات طويلة المدى لجميع المتورطين بسبب سجلاتهم الطبية غير الدقيقة.

وأكدّت كورنيف أن وزارة الصحة في البلاد أصبحت على علم بهذه المشكلة وأن الحادث قيد التحقيق حاليا، ولكنه لم يتم التأكيد بعد على مراكز التطعيم المختلفة الّتي قصدها الرجل.

وأضافت كورنيف أنه من غير المرجح أن يصاب الرجل بأذى خطير، ولكنه زاد من مخاطر الإصابة بالحمى والآلام والصداع في اليوم التالي الناتجة عن الاستجابة المناعية.