بمناسبة عيد الميلاد... الجناح اللبناني في إكسبو دبي 2020 ينظم سلسلة من العروض الترفيهية

يدعو الجناح اللبناني في معرض إكسبو 2020 الزوار إلى عيش أجواء ميلادية مميزة ضمن سلسلة من النشاطات الترفيهية.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار مشروبات, موسيقى, لبنانية, أجواء, سهرة, الكبار, الأطفال, احتفالات, ترفيهية, عروض, الميلاد, عيد, الزوار, دبي, 2020, إكسبو, معرض, اللبناني,الجناح,يدعو الجناح اللبناني في معرض إكسبو 2020 الزوار إلى عيش أجواء ميلادية مميزة ضمن سلسلة من النشاطات الترفيهية.

LBCI News Lebanon

يدعو الجناح اللبناني في معرض إكسبو 2020 بدبي كافة الزوار إلى عيش أجواء ميلادية مميزة ضمن سلسلة من النشاطات الترفيهية والاحتفالات تطال جميع الفئات العمرية.

وينظم الجناح اللبناني عروضاً ترفيهية حيّة إلى جانب عدد من الأنشطة والمفاجآت المُعدّة للأطفال، والّتي ستُقام في 16 كانون الأول من الساعة السادسة مساءً حتى الثامنة مساءً، وفي 17-18 كانون الأول من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى السابعة مساءً.

الإعلان

أما بالنسبة لمحبي أجواء السهر والمرح، فينظم الجناح اللبناني، ليل السبت، سهرة لبنانية بامتياز دُعي المعنيون فيها إلى الاستمتاع بتذوق النبيذ اللبناني والمشروبات الأخرى، وتوسيع دائرة المعارف من خلال التعرف على الزوار ضمن حفلة مليئة بالفرح والإيجابية.

ويُذكر أن الجناح اللبناني يُخطط لتنظيم حدث في 23 كانون الأول، احتفالاً بعيد الميلاد المجيد، إلا أنه لم يتم الكشف بعد عن التفاصيل.