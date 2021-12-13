جائزة تخطّت الـ 300 ألف دولار كانت بحوزته من دون علمه... فكيف اكتشف الخبر؟

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وجد رجل أميركي بطاقة يانصيب رابحة في ملابسه قبل قيامه بوضعها في الغسّالة.وفي التفاصيل، فإنّ ماريكوس بارنز، من ولاية فيرجينيا الأميركية، وجد الكنز الثمين البالغ قيمته حوالى 400 ألف دولار في ملابسه التي كان يستعدّ لغسلها، وبالتالي أنقذ ثروة لم يكن يعلم بوجودها.وقال ماريكوس إنّه اشترى البطاقة الرابحة Cash 5 يوم 23 تشرين الأول من داخل متجرٍ في هامبتون، لكنه نسي البطاقة في جيب ملابسه ولم يكتشف أمرها إلا حين كان ينوي غسلها."كنت على وشك رمي البطاقة لكنني قرّرت التأكّد منها كونها تُساوي بضع دولارات"، قال ماريكوس.وتبيّن أنّ البطاقة التي تحمل الأرقام الرابحة 6 – 18 – 20 – 22 – 24 تُساوي 387450 دولار.