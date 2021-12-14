بهدف حمايتها من الإنقراض... بناء جسر خاص لقرود الأسد الذهبي في البرازيل

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نجح دعاة حماية البيئة في ريو دي جانيرو في تنفيذ فكرة لمساعدة قرود الأسد الذهبي المهددة بالإنقراض في الوصول إلى المزيد من الغابات بأمانٍ.وفي التّفاصيل، فتمّ بناء جسر يساعد هذه الحيوانات في عبور طريق مزدحم في ريو دي جانيرو الأطلسية التي تعدّ المكان الوحيد الذي لا يزال يضمّ هذه الأنواع من الحيوانات.وكان الخبراء قد أعربوا عن قلقهم من أنّ هذه القرود أصبحت محصورة في منطقة صغيرة من الغابات بسبب طريق مزدوج، إلّا أنّ الجسر البيئي المغطى بالأشجار والنباتات من شأنه أن يسمح لها بعبور الطّريق المزدحم بسهولة والتجوّل ضمن منطقة ذات نطاق أوسع.وكانت جهود الحفاظ على البيئة قد نجحت على مدى العقود القليلة الماضية في زيادة عدد القرود الذهبية، مما أدى إلى عودة الأنواع من حافة الانقراض. لكن تفشي الحمى الصفراء في العام 2018 قضى على 32 في المئة منها، ويوجد اليوم نحو 2500 قرد من تلك الفصيلة في البرية.