مقابل 45 دولاراً... مطعم فيتنامي يقدّم طبق اللحم المغلّف بورق الذهب!

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استغلّ فندق " Dolce Hanoi Golden Lake" في هانوي الشهرة التي اكتسبها طبق من اللحم الذهبي بعدما شوهد وزير وهو يتناوله في مطعم في لندن.وفي التّفاصيل، فيباع طبق "توماهوك" المكوّن من شرائح اللحم ذات الأوراق الذهبية في المطعم الفيتنامي " Golden Beef Restaurant" التابع للفندق مقابل 45 دولاراً أميركيّاً للشخص الواحد.ويستورد المطعم أوراق الذهب من خارج البلاد ويستخدم نحو 15 ورقة ذهبية في كل طبق من شريحة اللحم التي يمكن لأربعة أشخاص أن يتقاسموها.وكان الفندق قد خضع لعملية ترميم وتجديد العام الماضي وطليت أحواض الإستحمام والمراحيض بداخله بالذهب واكتسب المطعم منذ ذلك الحين إسم "Golden Beef Restaurant".