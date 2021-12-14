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14 كانون الأول 2021 - 11:11
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الشرطة البريطانية تبحث عن 15 ثعباناً من نوع الأصلة الملكية

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الشرطة البريطانية تبحث عن 15 ثعباناً من نوع الأصلة الملكية
Lebanon News
تبحث الشرطة البريطانية عن 15 ثعباناً من نوع الأصلة الملكية سرقها لص خلال عملية سطو في وسط إنكلترا.

وكان اللص قد اقتحم قرية بالقرب من رجبي في وركشير وفتش عن ما يمكن سرقته قبل أن يضع الثعابين ذات اللونين الذهبي والبني في حقيبة ويهرب عبر مقبرة.

وقالت شرطة وركشير "اقتحم مجرم القرية وبحث عن أشياء لسرقتها قبل ان يسطو على الثعابين وحقيبة وبعض المال والمفاتيح".
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وأكدت الشرطة أن الثعابين لديها علامات مميزة ويسهل التعرف عليها.

والجدير بالذكر أنّه عادة ما تعيش ثعابين الأصلة الملكية في غابات وسط إفريقيا وغربها ويصل طولها إلى 1.2 متر.
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