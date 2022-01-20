لتحفيز المواطنين على تلقي لقاح كورونا... الفلبين تحول حديقة حيوانات إلى مركز للتلقيح

استخدمت الفلبين الأربعاء حديقة حيوانات كمركز موقت للتلقيح ضد فيروس كورونا لاجتذاب الأشخاص المترددين إزاء فكرة تلقي اللقاح.

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LBCI News Lebanon

في مسعى لتحفيز المواطنين على تلقي لقاح كورونا، استخدمت الفلبين الأربعاء حديقة حيوانات كمركز موقت للتلقيح ضد فيروس كورونا، على أمل أن تتمكن الحيوانات من اجتذاب الأشخاص المترددين إزاء فكرة تلقي اللقاح.

ويتوفر لقاح كورونا في حديقة حيوانات مانيلا للشباب الّذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً وكبار السّن، وتسمح إدارة الحديقة لمن يتلقونه فقط بالاستمتاع بمشاهدة الأفيال والطواويس وغيرها من الحيوانات.

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وتمكنت الفلبين من إعطاء جرعتين من اللّقاح لنصف سكانها تقريبا حتى الآن، إلا أن العديد من المناطق خارج العاصمة لا تزال متأخرة إلى حد كبير، الأمر الذي يعرقل الجهود المبذولة لمنع أي موجة تفشٍّ جديدة.