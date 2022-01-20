منوعات
20 كانون الثاني 2022 - 06:21
Back

إزالة تمثال للرئيس الراحل روزفلت من خارج متحف نيويورك

إزالة تمثال للرئيس الراحل روزفلت من خارج متحف نيويورك Lebanon, news ,lbci ,أخبار تمثال, متحف, نيويورك,ثيودور روزفلت,إزالة تمثال للرئيس الراحل روزفلت من خارج متحف نيويورك
episodes
إزالة تمثال للرئيس الراحل روزفلت من خارج متحف نيويورك
Lebanon News
أزال عمال يوم الأربعاء تمثالا شاهقا للرئيس الأميركي الراحل ثيودور روزفلت من خارج المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي في مدينة نيويورك.

ويصور تمثال الفروسية لثيودور روزفلت الذي كشف النقاب عنه للجمهور عام 1940 الرئيس الراحل يمتطي حصانا ويقف رجل من السكان الأصليين وآخر من أصل أفريقي على جانبيه. ولاقى التمثال انتقادات من البعض باعتباره رمزا للاستعمار والعنصرية.
الإعلان

وقال المتحف على موقعه على الإنترنت إن لجنة التصميم العام بمدينة نيويورك صوتت في حزيران الماضي لصالح إزالته. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن التمثال سينتقل إلى مكتبة ثيودور روزفلت الرئاسية في ميدورا بولاية نورث داكوتا.

وأشار المتحف إلى أنه فخور بعلاقته الطويلة بعائلة روزفلت، مضيفا "في الوقت ذاته، يعكس التمثال طبقية عرقية وجدها المتحف مخلة منذ فترة طويلة".

وعُرف عن روزفلت، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة من عام 1901 إلى عام 1909، أسلوبه الجريء والمندفع في بعض الأحيان. وكان قد نفذ إصلاحات لمكافحة الاحتكار والحفاظ على البيئة، على الرغم من أن منتقدين يقولون إن سياسته الخارجية كانت قائمة على التدخل في شؤون الدول الأخرى، بما في ذلك استعراض القوة البحرية الأمريكية حول العالم.
الإعلان
إقرأ أيضاً