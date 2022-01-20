مراهق يتفوّق على نفسه... ورقم قياسي جديد لحل "مكعب الروبيك" وهو معصوب العينين (فيديو)

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حقّق المراهق تومي شيري رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس لأسرع وقت لحل مكعّب الروبيك وهو معصوب العينين.وفي التّفاصيل، فشارك شيري في مسابقة أقيمت في فلوريدا في شهر كانون الأول وحلّ مكعب الروبيك وهو معصوب العينين في خلال 14.67 ثانية متفوقاً على نفسه بـ0.6 ثوانٍ عن الرقم القياسي الأسبق الذي سجّله في آب 2021.وقال شيري لموسوعة غينيس: "إنه لأمر مدهش أن أحطّم رقماً قياسياً عالمياً. لقد كانت لحظة رائعة عندما لمستُ هذه النتيجة بعد كل الجهود التي بذلتها".وأشار شيري إلى أنّه يظنّ أنّ بإمكانه تحطيم الرقم القياسي مرّة ثالثة ويسعى لتحسين أدائه أكثر فأكثر باستخدام مكعّبات بأحجام مختلفة.