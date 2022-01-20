بعد تناولها 32 قطعة سوشي في "بوفيه مفتوح"... أميركية توثق "رحلتها إلى الطوارئ" (فيديو)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة أميركية أقدمت على تناول 32 قطعة سوشي ما عرَضها لوعكة صحية.

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LBCI News Lebanon

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية فيديو لفتاة أميركية كانت قد تعرّضت لوعكة صحية، بعدما أقدمت على تناول 32 قطعة سوشي في أحد المطاعم في ولاية كاليفورنيا.

وأرادت دانييل شابيرو، البالغة من العمر 24 عاماً، تناول كمية كبيرة من قطع السوشي في مطعم يقدم "البوفيه المفتوح" بقيمة 50 دولاراً، ما تسبب في نقلها إلى الطوارئ جرّاء إصابتها بآلامٍ شديدة في المعدة.

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وتم تشخيص إصابتها بداء الارتجاع المعدي المريئي، المعروف بالإرتجاع الحمضي أو الحموضة المعوية. وتشمل أعراضه حرقة في المعدة، ألم في الصدر، ارتداد الطعام أو السوائل الحامضة وصعوبة في البلع.

وشاركت شابيرو تجربتها على تيك توك في 23 كانون الأول، وحصد الفيديو الّذي وثق الطعام الّذي تناولته في المطعم، مع "رحلتها" إلى قسم الطوارئ في المستشفى، أكثر من 11 مليون مشاهدة.

ولفتت دانييل الى أنها لن تتخلى عن وجبة طعامها المفضل، على الرغم من خوضها هذه التجربة المؤلمة، وقالت: "لقد تعلمت أنه في المرة القادمة سأحتاج إلى الاستماع إلى جسدي وتناول الطعام بشكل أبطأ".