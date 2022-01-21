مغامرة مخيفة... يوتيوبر يفتح باب الطائرة عن قصد ويقفز (فيديو)

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حقّق مركز فيدرالي في ولاية كاليفورنيا مع يوتيوبر أميركي ورياضي أولمبي سابق بعدما قفز عن قصد من طائرة وتركها تتحطّم.وفي التّفاصيل، فوثّق الفيديو الذي نشره اليوتيوبر تريفور جايكوب (28 عاماً) على موقع يوتيوب الحادثة المثيرة للجدل.وقد أظهر الفيديو بادئ الأمر جايكوب وهو يقلع بطائرته الصغيرة من دون مرافق. وعندما أصبح يطير في الجو، فتح جايكوب باب الطائرة وقفز فجأة منها قبل هبوطها على الأرض وتحطّمها.وبفضل كاميرا كانت موصولة إلى جسمه استطاع أن يوثّق الحدث وهو يطير قبل أن يصطدم بالأرض ويصاب بجروحٍ.وفي هذا الإطار، تساءل رواد الإنترنت ومحبّو الطيران بشكلٍ خاص عن السبب وراء دفع اليوتيوبر للقيام بهذه التجربة. وقال البعض إنّه أراد التخلي عن طائرته القديمة أمّا البعض الآخر فقالوا إنّه كان يسعى وراء الشهرة وتحقيق نسبة عالية من المشاهدات. وبالفعل، فحصد الفيديو أكثر من 1.2 مليون مشاهدة خلال أسابيع قليلة.وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإنّ التحقيق لا يزال مستمراً من قبل إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة لكشف السبب وراء هذه الحادثة.