الكلب البطل... أنقذ فتاة ضائعة ومدّها بالدفء خلال عاصفة ثلجية

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نجت فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات بأعجوبة من ليلة شديدة البرودة في العاصفة الثلجية التي ضربت روسيا وذلك بمساعدة كلب ضال التقت به بالصدفة.وفي التّفاصيل، فعثرت الشرطة بعد 18 ساعة من البحث على الفتاة التي تُدعى "فيكا" وسط الصقيع وهي تعانق كلباً أليفاً وتستمدّ الدفء منه على مرتبة تم تخصيصها للكلاب الضالة.وقالت الشرطة إن الفتاة فُقدت بعد نصف ميل من منزلها عند عودتها من المدرسة في مدينة أوليجورسك بجزيرة سخالين، بعد أن شهدت انخفاضا في درجات حرارة إذ وصلت إلى 11 درجة مئوية تحت الصفر.ونُقلت الفتاة مباشرةً إلى المستشفى وتبيّن إصابتها بقضمة صقيع بسيطة وعادت إلى منزلها في اليوم عينه، كما قررت عائلتها تكريم الكلب البطل فور العثور عليه مرّة أخرى.