مراسلة تتعرّض لحادث صدم مباشرة على الهواء... وتنجو بأعجوبة (فيديو)

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تعرّضت المراسلة الإخبارية لقناة " WSAZ-TV" توري يورغي لحادث صدم من الخلف أثناء بثٍ مباشر في دانبار غرب فيرجينيا.وفي التّفاصيل، كانت يورغي تقدّم تقريراً إخبارياً في دانبار عن انقطاع خط المياه الرئيسي عندما صدمتها سيارة من الخلف، فسقطت على الأرض لكنّها سرعان ما عادت وأنهت تقريرها.وبعد اختفائها لثوان بسيطة من على الشاشة، عادت يورغي التي تبلغ من العمر 25 عامًا من جديد وقالت لزميلها في الاستوديو: "لقد صدمتني سيارة بالفعل! لقد مرّ شريط حياتي كلّها أمام عينيّ لكنّ كل شيء على ما يرام الآن."ثم ذهبت المراسلة وطمأنت سائق السيارة التي صدمها بأنها بخير. وتزامن حدوث الحادث في الأسبوع الأخير من عمل يورغي في المحطة التلفزيونية.وحصد الفيديو أكثر من مليوني مشاهدة وانتشر بشكلٍ واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي.