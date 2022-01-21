بعد اختفائه لأيام ... العثور على جثة رجل مُحاطة بأكثر من 100 ثعبان

عُثر على جثة رجل في ولاية ماريلاند الأميركية مُحاطة بأكثر من 100 ثعبان في منزله.

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LBCI News Lebanon

عُثر على جثة رجل في ولاية ماريلاند الأميركية الخميس داخل منزله مُحاطة بأكثر من 100 ثعبان من جميع الأنواع السامة وغير السامة.

ووفق موقع نيويورك بوست ، فقد تلقت الشرطة بلاغاً من أحد الجيران مفاده أن الرجل المذكور، البالغ من العمر 49 عاماً، كان ملقى على الأرض فاقداً للوعي، بعدما قصد منزله لتفقده نتيجة اختفائه لأكثر من يوم.

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وبعد مداهمة المنزل، اكتشفت الشرطة أكثر من 100 ثعبان من عدة أنواع مختلفة، والّتي لم يكن أحد من الجيران على علم بها. وطمأنت الشرطة أن جمعية "تشارلز كاونتي أنيمال كونترول" تعمل على إنقاذ الزواحف من المنزل مع مجموعة من الخبراء من نورث كارولينا وفرجينيا.

وقالت المسؤولة في الجمعية "إنها كانت أكبر مجموعة من الثعابين التي شاهدتها في المقاطعة على مدار أكثر من 30 عاماً من الخبرة".