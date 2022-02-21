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21 شباط 2022 - 08:47
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بعد أكثر من عامين على معاناة الجيران من الروائح الكريهة... العثور على بقايا هيكل عظمي في شقة!

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بعد أكثر من عامين على معاناة الجيران من الروائح الكريهة... العثور على بقايا هيكل عظمي في شقة!
Lebanon News
عُثر على رفات امرأة في شقة بلندن بعد إبلاغ الجيران عن رائحة كريهة لأكثر من عامين.

وتمّ اكتشاف بقايا الهيكل العظمي للمرأة التي تبلغ من العمر 61 عاماً في شقة في بيكهام يوم الجمعة، وقال أحد الجيران إن صندوق البريد الخاص بشقة المرأة كان مليئاً بالرسائل.

وبحسب المعلوكات، فبدأ الجيران في توجيه الشكاوى من الرائحة الكريهة في المبنى في شهر تشرين الأول 2019، إلا أن عناصر الشرطة لم يدخلوا الشقة حتى الأسبوع الفائت ليجدوا السيدة متوفاة.
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وقالت واحدة من الجيران إنها أُجبرت على وضع منشفة تحت الباب لتخفيف الرائحة القادمة من الشقة داخل المجمع المكون من 3 طوابق.

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