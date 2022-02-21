لفّق حادثة اختطافه... ليسرق والده!

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أحيل مواطن سوري الى النيابة العامة بعدما اعترف بأنه لفّق حادثة اختطافه ليخفي إقدامه على سرقة قيمة آلة صناعية تعود الى والده.وبحسب المعلومات، فتقدّر قيمة الآلة السوقية نحو 13900 دولار.وفي التفاصيل، فقد نشرت وزارة الداخلية السورية بياناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفتت من خلاله الى أن مواطناً قدّم بلاغاً لدى الجهات الأمنية في ريف دمشق يفيد باختطاف نجله بعد خروجه من عمله.وأشار البيان إلى أن المواطن قد قال إن نجله تواصل معهم وأبلغهم أنه مخطوف من قبل عصابة مسلحة، ستتواصل معهم لأجل طلب فدية مالية. وبحسب البيان فبمجرّد أن أخبره ذوه بأنهم قدّموا بلاغاً "عاد في اليوم التالي من تلقاء نفسه وادعى أن عصابة مؤلفة من أربعة أشخاص مسلحين ببنادق حربية قاموا باختطافه إلى مكان مجهول على طريق المطار وتعذيبه وسلبه مبلغ 600 ألف ليرة سورية وإجباره على بيع آلة صناعية عائدة لوالده بقيمة خمسين مليون ليرة سورية بعد تركه في اليوم الثاني على طريق المطار".وختم البيان: "ومن خلال التدقيق بإفادة المخطوف ومواجهته بالأدلة اعترف أن حادثة الخطف ملفقة وغايتها سرقة قيمة الآلة الصناعية العائدة لوالده ، فتم توقيفه وسيتم تقديمه إلى القضاء المختص أصولاً".