ساحة حرب ثانية في الاستوديو... صحافي أوكراني يضرب سياسياً مؤيداً لروسيا على الهواء (فيديو)

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Nestor Shufrych, a pro-Russian politician, and Yuriy Butusov, an editor of CensorNet, got into a fight.. pic.twitter.com/h6deUm1lQx — Geo_monitor (@colonelhomsi) February 18, 2022

في ظلّ تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا، قام صحافي أوكراني بضرب سياسي مؤيّد لموسكو وذلك مباشرةً على الهواء.وقد اندلع الشجار العنيف بين الصحافي يوري بوتوسوف والسياسي المؤيد لروسيا نيستور شوفريتش مباشرةً في الحلقة التي تتناول التصعيد الذي يشهده الصراع في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.وفي التّفاصيل، فشوفريش هو عضو حزب "للحياة" المعارض في أوكرانيا، والموالي لروسيا، وبوتوسوف صحافي ظهر في البرنامج الحواري. وعندما سئل عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مجرم"، تجنب شوفريش الإجابة على السؤال، وقال: "دع السلطات الأوكرانية تتعامل مع ذلك".فانتقد الصحافي رد الضيف وقال للجمهور: "هناك عميل روسي هنا في الاستوديو".وتصاعد الجدل أكثر، فتوجّه بوتوسوف إلى شوفريش وضربه على وجهه وأسقطه على الأرض. وبعد انتهاء المشاجرة المروّعة، استمرّ النقاش في البرنامج التلفزيوني.