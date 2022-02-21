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21 شباط 2022 - 09:16
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خطوة بطولية...شاب يخاطر بحياته لإنقاذ طفلين من منزل مشتعل (فيديو)

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خطوة بطولية...شاب يخاطر بحياته لإنقاذ طفلين من منزل مشتعل (فيديو)
Lebanon News
تداول روّاد مواقع التّواصل الإجتماعي موقفاً بطوليّاً لشاب خاطر بحياته لإنقاذ طفلين من النيران التي اندلعت في منزلهما في بلدة ميسا شرقي عاصمة ولاية أريزونا فينيكس.

وفي التّفاصيل، هبّ الشاب الذي رفض الكشف عن اسمه إلى المساعدة بعدما سمع صراخ أحد عناصر الشرطة وهو يحاول رشق نوافذ المنزل الذي تعرّض للحريق بالحجارة.
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واندفع الشاب إلى النافذة وقام بإدخال جسمه طالباً من الطفلين ( سنتين و 6 سنوات) من الإقتراب منه كي يتمكّن من إخراجهما. ولم يسفر الحادث عن أي إصابات خطيرة.

ومن جهته، قال متحدّث بإسم الشرطة إنّه لولا المواطن الذي قدّم المساعدة لكانت نتيجة الحادث كارثية وأضاف أنّ الشاب رفض الكشف عن اسمه مشيراً إلى أن هدفه كان إنقاذ الطفلين فحسب.

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