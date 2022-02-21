في مشهدٍ مرعبٍ... العاصفة الأوروبية تُسقط رافعة في بولندا وتودي بحياة عاملين (فيديو)

سقطت رافعة في موقع بناء ببولندا بسبب الرياح القوية، ما تسبب في مقتل عاملين وإصابة اثنين آخرين.

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LBCI News Lebanon

وثق أحد سكان منطقة كراكوف في بولندا اللحظة المرعبة الّتي سقطت فيها رافعة في موقع بناء يصل ارتفاعها إلى 98 قدماً (حوالي 30 متراً) بسبب الرياح القوية، ما تسبب في مقتل عاملين وإصابة اثنين آخرين.

ويأتي ذلك في الوقت الّذي ضربت فيه العاصفة القوية شمال غرب أوروبا في الأيام الماضية، حيث خلّفت 16 قتيلاً على الأقلّ وأضراراً مادية جسيمة.

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ويُظهر مقطع الفيديو رافعة في موقع بناء وهي تسقط في غضون ثوانٍ، لتختفي خلف مبنى سكني في كراكوف، بولندا.

وأفادت الشركة بأن الرافعة أدّت إلى سحق عاملين وإصابة اثنين آخرين الخميس، في حين كان أحد العمال يعمل على سطح المبنى بينما كان الثاني واقفاً على الأرض. وأُعلن وفاة أحدهما في مكان الحادث فيما توفي الآخر في وقتٍ لاحقٍ متأثراً بجراحه.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الرافعة كانت خارج الخدمة وقت حدوث العاصفة حيث سجلت خدمة الأرصاد الجوية البولندية سرعة رياح بلغت حوالي 40 ميلاً (65 كيلومتراً) في الساعة في المنطقة.

وبدأت الشرطة بالتحقيق في سبب الحادث وما إذا كان قد تم اتّخاذ تدابير السلامة قبل التعرض للظروف الجوية القاسية.