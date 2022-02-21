شقيقة مارك زوكربيرغ تُقلد أديل لاستقطاب النساء نحو قطاع "العملات المشفرة" (فيديو)

قدمت راندي زوكربيرغ تقليداً لأغنية "Hello" للنجمة أديل، بهدف جذب النساء إلى العمل في قطاع العملات المشفرة.

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LBCI News Lebanon

قدمت راندي زوكربيرغ، شقيقة مؤسس شركة ميتا العملاقة (فيسبوك سابقاً) مارك زوكربيرغ، تقليداً لأغنية "Hello" للنجمة أديل، بهدف جذب النساء إلى العمل في قطاع العملات المشفرة.

وظهرت راندي زوكربيرغ، 39 عاماً، في الإعلان مرتديةً سترة من الصوف مع ياقة من الفرو، تشبه نوعاً ما الّتي ارتدتها أديل في فيديو كليب "Hello'' الخاص بها، حيث عمدت القيام بنسخة من الأغنية عينها.

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وتقول راندي في الفيديو: "مرحباً إنّها أنا، "هل ترغبين في تعلم تبادل العملة المشفرة؟".واعتذرت راندي الأسبوع الماضي لأديل على تويتر مغرّدةً: "يجب أن يكون التشفير ممتعاً"، و"أعتذر أديل".

وذكر موقع ديلي ميل أن راندي تركت شركة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بشقيقها بعد 10 سنوات بسبب "قلّة عدد النساء في قطاع التكنولوجيا"، وتعمل حالياً مستشارة علامة تجارية لشركة OKCoin، الّتي وعدت بتخصيص مليون دولار لاستقطاب المزيد من النساء إلى قطاع العملات المشفرة.

وتأمل الشركة أن تكون نصف العملات بيد النساء بحلول العام 2025.