منوعات 21 شباط 2022 - 12:45 21/02/2022 12:45:50 تزوج وأنجب من أخرى... وزوّر طلاقه بزوجته لمدة 12 عاماً!

كشف قاضٍ لامرأة أنها مُطلقة منذ 12 عاماً، إذ لم تكن على علم بإجراءات الطلاق بعدما تمّ تزوير توقيعها على وثائق رسمية.

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كشف قاضٍ في محكمة الأسرة لامرأة في بريطانيا أنها مُطلقة منذ 12 عاماً، إذ لم تكن على علم بإجراءات الطلاق بعدما تمّ تزوير توقيعها على وثائق رسمية. وأوضحت صحيفة تايمز أن راشبال وكيوال رانداوا تزوجا في منطقة بيركشاير البريطانية عام 1978. وانفصل الزوجان في عام 2009، إلا أنهما استمرا في حضور المناسبات العائلية "كثنائي". الإعلان ووفقاً لصحيفة "تايمز"، فقد ألغى القاضي موراديفار المرسوم الّذي تم رفعه في عام 2010 بشكلٍ رسمي. كما ذكرت أن السيد رانداوا قد تزوج امرأة أخرى في عام 2011 وأنجب منها طفلًا وأن السيدة رانداوا كانت على علم بشائعات مفادها أن لديه طفلًا من امرأة أخرى لكنها لم تكن تعلم أنه تزوجها. ومن المقرر أن يصبح الطلاق "غير الناجم عن خطأ" قانوني اعتباراً من نيسان هذا العام، وذلك بعد سنوات من الحملات لجعل الطلاق أقلّ عدوانية لكلا الطرفين. وبموجب القوانين الجديدة، سيتمكن الأزواج من الطلاق فقط بحجة "انهيار الزواج"، دون الحاجة إلى الاستشهاد بأحد الأسباب الرسمية للطلاق مثل الزنا أو السلوك غير الأخلاقي. مصدر

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