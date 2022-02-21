وهم بصري محيّر... ما هي الأرقام التي ترونها في هذه الصورة؟

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انتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهماً بصرياً جعل رواد الإنترنت يشككون في نظرهم.وفي التّفاصيل، فتُظهر الصورة أرقاماً مخفية جزئيًا داخل دائرة مخططة باللونين الأسود والرمادي. وسُئل المشاهدون ما الرقم الذي يرونه وتمّ التوصّل إلى استنتاجات مختلفة بشأن الأرقام المخفية.فقال أحد الأشخاص إنّه يرى الرقم "45283" وقال آخر إنّه يستطيع أن يرى رقم "528" فقط أمّا مستخدم آخر فأشار إلى أنّه يمكنه رؤية الرقم "45283".ومن المعروف أنّ الوهم البصري يخدع الناظر إلى صورة معيّنة فيرى الصورة الموجودة أمامه على غير حقيقتها وذلك بسبب تضليل الرؤية بين الأشياء وخلفياتها.ويُشار إلى أنّ الإجابة الفعلية هي سبعة أرقام "3452839" ولا يمكن سوى للأشخاص الذين يتمتّعون بمستويات عالية من حساسية التباين رصدها على الفور.ويمكن أن تكون حساسية التباين الضعيفة من عوارض أمراض العين بما في ذلك إعتام عدسة العين أو الغلوكوما.