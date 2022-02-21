اكتشف إصابته بالسرطان فسرق طائرة وأنهى حياته بطريقة غريبة! (صورة)

أقدم الأستاذ الجامعي كريستوفر وولارد (64 عاماً) على سرقة طائرة صغيرة وقام بإسقاطها عن قصد في حقل في الجنوب الشرقيّ البريطانيّ، بعدما شُخّص بإصابته بسرطان المعدة وعلم من طبيبه أنّه لن يبقى حيّاً أكثر من 3 أشهر.
وفي التّفاصيل التي أفادها موقع "ديلي ميل"
البريطاني، فقاد وولارد سيّارته إلى مطار روتشستر حيث يتعلّم الطيران منذ آذار 2019. واتّفق مع مدربه على حصّة تدريب صباح 10 أيلول العام الماضي، فأعطاه المدرّب مجموعة مفاتيح لإجراء فحوصات ما قبل الرحلة على الطائرة كجزء طبيعيّ من التدريب.
وصعد وولارد إلى قمرة القيادة واتّجه بالطائرة نحو المدرج، واتّصل لاسلكيّاً بالعامل في برج المراقبة، وطلب التحدّث إلى مدرّبه. وبينما كان ينتظر، غيّر رأيه فجأة وأقلع من دون سابق إنذار، وبعد التحليق أوقف راديو الاتّصال ونظام تعقّب الطائرة وانتحر.
واكتشف المحقّق باريت بعدها أنّ وولارد أعطى لمدرّبه حقّ الوصول إلى حساباته المصرفيّة لدفع كلفة الأضرار التي لحقت بالطائرة، بعدما قرّر إنهاء حياته بنفسه.
وقد أكّد المسؤول عن التحقيقات فور انتهائها أنّ تحطّم الطائرة لم يكن نتيجة عطل تقني بل نتيجة قرار انتحار مؤكّد. وبالرغم من أنّ كريستوفر وولارد بقيَ على قيد الحياة بعد تحطّم الطائرة إلّأ أنّه فارق الحياة بعد ساعتين من انتحاره.