مايك تايسون يُطلق "حلوى الماريجوانا" على شكل "أُذن مقضومة"!

أطلقت شركة تايسون 2.0 للقنب، التابعة للملاكم السابق مايك تايسون، حلوى الهلام من الماريجوانا على شكل أُذن "مقضومة".

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LBCI News Lebanon

أطلقت شركة تايسون 2.0 للقنب، التابعة للملاكم السابق مايك تايسون، حلوى الهلام من الماريجوانا على شكل أُذن "مقضومة".

ولقد أنتجت الشركة "حلوى الماريجوانا"، المسماة "Mike Bites"، للتذكير بالقتال التاريخي الّذي شارك فيه مايك تايسون عام 1997، حيث قام بقضم قطعة من أذن خصمه إيفاندر هوليفيلد.

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وبحسب المعلومات، فقد استُؤنفت المباراة بعد إقدام تايسون على قضم قطعة من أذن هوليفيلد، إلا أنه قام بقضم قطعة ثانية من أذنه الأخرى. حينها، تم استبعاد تايسون فوراً، كما تم إلغاء رخصة الملاكمة الخاصة به وتغريمه بأكثر من 3 ملايين دولار.

وكتب تايسون على موقع الشركة على الإنترنت: "لطالما لعب القنب دوراً مهماً في حياتي. لقد ساعد في تغيير عقلي وجسدي، لذلك أردت مشاركة هذا الأمر مع الأشخاص الّذين يبحثون أيضاً عن الراحة الداخلية."