نجا في اللحظة الأخيرة... سائق دراجة كاد أن يسقط من على جسرٍ متحرّكٍ (فيديو)

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قفز رجل من ولاية جورجيا الأميركية من على دراجته النارية المرتبطة بمقصورة في الثانية الأخيرة قبل أن تسقط في البحر بالقرب من جسرٍ متحرّك.وفي التّفاصيل، فكان مارك هاغن (50 عاماً) يمسح الماء عن خوذته وهو يقود دراجته في مدينة دايتونا بيتش عندما تجاوز الأضواء التحذيرية واصطدم بحاجزٍ متحرّكٍ.ووثّقت كاميرا مراقبة في المكان اللحظات المروّعة للحادث. وقد بقيت دراجة هاغن ومقصورته متدليتين في نهاية الجسر الذي كان مرتفعاً لنصفه في شاطئ دايتونا.وأشارت الشرطة إلى أنّ السائق لم يتعرض لإصابات خطيرة ونُقل إلى مركز هاليفاكس الصحي، في حين وُجهت إليه مخالفة القيادة المتهورة وفُرضت عليه غرامة بلغت قيمتها 166 دولاراً.