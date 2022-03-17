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17 آذار 2022 - 12:34
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نجا في اللحظة الأخيرة... سائق دراجة كاد أن يسقط من على جسرٍ متحرّكٍ (فيديو)

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نجا في اللحظة الأخيرة... سائق دراجة كاد أن يسقط من على جسرٍ متحرّكٍ (فيديو)
Lebanon News
قفز رجل من ولاية جورجيا الأميركية من على دراجته النارية المرتبطة بمقصورة في الثانية الأخيرة قبل أن تسقط في البحر بالقرب من جسرٍ متحرّك.

وفي التّفاصيل، فكان مارك هاغن (50 عاماً) يمسح الماء عن خوذته وهو يقود دراجته في مدينة دايتونا بيتش عندما تجاوز الأضواء التحذيرية واصطدم بحاجزٍ متحرّكٍ.

ووثّقت كاميرا مراقبة في المكان اللحظات المروّعة للحادث. وقد بقيت دراجة هاغن ومقصورته متدليتين في نهاية الجسر الذي كان مرتفعاً لنصفه في شاطئ دايتونا.
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وأشارت الشرطة إلى أنّ السائق لم يتعرض لإصابات خطيرة ونُقل إلى مركز هاليفاكس الصحي، في حين وُجهت إليه مخالفة القيادة المتهورة وفُرضت عليه غرامة بلغت قيمتها 166 دولاراً.

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