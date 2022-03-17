ماكرون بملابس غير رسمية وبلحية... هل يقلّد زيلينسكي؟ (صور)

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لطالما عُرف الفرنسيون بإطلالتهم العصرية وبحبّهم للموضة والأزياء الراقية، ولكن يبدو أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون قد بدأ يتّبع نصائح من أكثر القادة شهرةً في الوقت الراهن.فتداول رواد الإنترنت صوراً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يظهر بلحية ومرتدياً ملابس غير رسمية وقد بدا التعب على وجهه وذلك خلال اجتماع مع فريق عمله في الإليزيه، ضمن إطار حملته لانتخابات الرئاسة الفرنسية.ونُشرت الصّور على حساب المصوّرة الرسمية للرئيس ماكرون " Soazig de la Moissonnière" وتضمّنت لقطات مختلفة للرئيس الفرنسي وهو منكب على العمل.وكان من الصّعب التعرّف على الرئيس الفرنسي في هذه الصّور وما لفت رواد مواقع التواصل الإجتماعي بالفعل هو قميص الهودي الرياضي الأسود الذي كان يرتديه بخلاف إطلالته المعتادة بالقمصان والبدلات الرسمية.وقد شبّه الكثير من الصحافيين وروّاد الإنترنت مظهر ماكرون بمظهر نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي كان يظهر بثياب عسكرية باللون الزيتي منذ اندلاع الحرب مع روسيا.