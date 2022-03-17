رفضت عمّته تزويجه ابنتها... فانتقم بعبوة ناسفة في "غرفة النوم"

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كشفت صحيفة القضاء العراقية، تفاصيل جريمة تفجير أحد الأشخاص عبوة ناسفة في منزل عمّته بسبب رفضها تزويج ابنتها إليه، ما تسبب بمقتل ابن عمته، وذلك في العاصمة بغداد.وفي التّفاصيل، فأقدم الشاب على تفجير عبوة ناسفة كان قد وضعها في بيت عمته لرفضها زواجه من ابنتها، في إحدى مناطق جنوب شرق بغداد، إذ أن المتهم تقدّم بطلب يد ابنة عمته أكثر من مرة، إلا أنه جُوبِهَ بالرفض؛ لعدم توافق التحصيل العلمي بين الطرفين".وعند تدوين أقوال المتهم، واعترافه أمام المحقق بقيامه بتفجير العبوة الناسفة في منزل عمته، أفاد بأنه دخل إلى منزل عمته، وكان موجودا فيه كل من ابن عمته، والعمة وابنة عمته، حيث وضع العبوة في إحدى الغرف ثم خرج.وفي اليوم التالي، كان الضحية ووالدته وشقيقته، يتناولون الغذاء. وبعد الانتهاء، توجه الضحية إلى غرفة النوم لتحضير ملابسه لمغادرة المنزل. وبعد دخوله للغرفة قام المتهم بالاتصال على الهاتف المحمول المربوط بالعبوة الناسفة، مما أدى إلى انفجارها.وبعد اطلاع المحكمة على تقرير الطب العدلي والتشريحي، بالإضافة إلى التقرير الاستخباراتي، تبين أن المتهم ينتمي إلى تنظيم داعش.