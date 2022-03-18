أطول سيارة في العالم تدخل موسوعة غينيس... حوض سباحة وملعب غولف ومهبط للطائرات بداخلها (فيديو)

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أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أنّ أطول سيارة في العالم "الحلم الأميركي" سجّلت رقماً قياسيًّا أخيرا بعدما أصبحت جاهزة للعمل بعد رحلة ترميمها التي استغرقت سنوات.وفي التّفاصيل، بنى مصمّم السيارات جاي أوربيرغ في العام 1986 في كاليفورنيا السيارة التي بلغ طولها آنذاك نحو 18 متراً وكانت ترتكز على 26 إطاراً، وكانت بزوج من محركات "V8" في الأمام والخلف.أمّا اليوم، فيبلغ طول سيارة الليموزين 30.54 متراً بعدما زاد أوربيرغ أجزاءً إليها كما أصبحت قيادتها ممكنة من الطرفين.وتشمل سيارة "الحلم الأميركي" سريراً مائياً كبيراً ومسبحاً وجاكوزي وحوض استحمام، وملعب غولف صغيراً ومهبطاً للطائرات المروحية، وتتّسع لأكثر من 75 شخصًا، بالإضافة إلى العديد من أجهزة التلفاز والثلاجات والهواتف.وبلغت تكلفة الترميم 250 ألف دولار واستغرقت ثلاث سنوات وفقًا لموسوعة غينيس للأرقام القياسية. وسيتم الاحتفاظ بهذه السيارة ضمن مجموعة قطع متحف " Dezerland Park Car" للسيارات الفريدة من نوعها والكلاسيكية.