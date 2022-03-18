تركي آل الشيخ يتنكر بشخصية "سيمبسون"... ويدعو إلى المشاركة في مهرجان التنكر (فيديو)

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رسالتي لكل زوارنا اليوم … وننتظركم بكرة بتنكر اقوى … فاجئوني … احبكم … #موسم_الرياض ❤️🇸🇦🔥 pic.twitter.com/KRHZFD67yr — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 17, 2022

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، يوم الخميس، مقطع فيديو، عبر حسابه على تويتر، ظهر فيه متنكرا بشخصية هومر سيمبسون أحد أبطال مسلسل "The Simpsons" الكرتوني الشهير.وظهر تركي آل الشيخ محاطاً بعدد من الأشخاص المتنكرين بشخصيات مثل باتمان وميكي ماوس، وأرفق بالتغريدة جملة:" رسالتي لكل زوارنا اليوم وننتظركم بتنكر أقوى … فاجئوني … احبكم … موسم الرياض".وسبق أن وجه رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية الشكر عبر عدة تغريدات للحاضرين في مهرجان التنكر، وكذلك نشر تغريدات طريفة وساخرة.