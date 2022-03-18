بعد فضيحة زواج ابنة عمها... ابنة إمبراطور اليابان تؤكد: "فكرة الزواج لا تزال بعيدة"

أكّدت الأميرة أيكو أن مشاركتها في الطقوس بالقصر لا تزال "تسبب التوتر" وأن فكرة الزواج لا تزال بعيدة.

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LBCI News Lebanon

أكّدت الأميرة أيكو، الابنة الوحيدة لإمبراطور اليابان ناروهيتو، الخميس أن مشاركتها في الطقوس بالقصر كأحد أفراد العائلة الإمبراطورية لا تزال "تسبب التوتر" وأن فكرة الزواج لا تزال بعيدة.

وأصبحت العائلة الإمبراطورية في اليابان مركز اهتمام عالمي في العام الماضي بعدما تحدت ماكو، ابنة عمة الأميرة أيكو، المعارضة الواسعة بزواجها من زميلها كي كومورو من عامة الشعب. ويُذكر أنه تم تشخيص حالتها بالإصابة باضطراب ما بعد الصدمة بسبب الضغط الذي تعرضت له أثناء الخطبة.

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وتحدثت أيكو خلال أول مؤتمر صحفي لها بحذر وابتسمت بخجل قائلةً إنّها تركز بشكل رئيسي على دراستها في الوقت الحالي وإنها تتعود على كونها أحد أفراد العائلة الملكية.

وفي ردّ على سؤال عن خططها المستقبلية ورأيها في الزواج، أوضحت أيكو أنها أنهت للتو عامها الثاني بالجامعة حيث تدرس الأدب الياباني وليست لديها صورة واضحة عن مستقبلها بعد ذلك.

وتجنبت أيكو، الّتي أطلت بملابس صفراء وعقداً من اللؤلؤ، التحدث عن زواج ابنة عمها ماكو.