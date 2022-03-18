بهدف الانتقام... عاملة منزلية تعترف بوضع "فضلاتها" في طعام أسرة كويتية لمدة عام

اعترفت عاملة منزلية في الكويت أنها قامت بوضع "فضلاتها" في طعام العائلة بشكل منتظم لمدة عام.

Lebanon, news ,lbci ,أخبار عام., لمدة, منتظم, بشكل, العائلة, طعام, في, "فضلاتها", بوضع, قيامها, يوثق, مصورا, ومقطعا, الهندية, الجنسية, المنزل, عاملة, معه, مصطحبا, الأمنية, الجهات, إلى, ببلاغٍ, الأربعاء, صباح, تقدم, مواطنا, أن, الكويتية, السلطات,كشفت,اعترفت عاملة منزلية في الكويت أنها قامت بوضع "فضلاتها" في طعام العائلة بشكل منتظم لمدة عام.

LBCI News Lebanon

كشفت السلطات الكويتية أن مواطناً تقدم صباح الأربعاء ببلاغٍ إلى الجهات الأمنية مصطحباً معه عاملة المنزل، وهي من الجنسية الهندية، ومقطعاً مصوراً يوثق قيامها بوضع "فضلاتها" في طعام العائلة بشكل منتظم لمدة عام.

وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، فقد أوضح المواطن أن عائلته بدأت منذ فترة تشعر بأن مذاق الأطعمة الّتي تعدها لهم عاملة المنزل المذكورة غريب، فقرروا وضع كاميرات مراقبة دون علمها بذلك. وكانت الصدمة قوية عند رصد الأخيرة وهي تضع الفضلات السائلة في إناء وتوزعها على الأطعمة والمشروبات.

الإعلان

ومن جهتها، فقد اعترفت العاملة الهندية بأنها نفذت ذلك بدافع الانتقام من العائلة، بسبب إقامتها في غرفة منفصلة عن بقية الغرف الأخرى حيث تقع أعلى سطح المنزل. وأضافت أنها كانت تعمد إلى تلويث الأطعمة والمشروبات بطرق أخرى لم يتم التصريح عنها.

ويُذكر أن العاملة المنزلية احتُجزت في نظارة أحد مخافر العاصمة الكويتية، فيما وقع مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة قرار إبعادها إداريا، وذلك بعد إقدامها على التصرف المشين بشكل منتظم على مدى أكثر من عام.