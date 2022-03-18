بعد أكثر من عام على اختفائها... العثور على جثة عارضة أزياء روسية في حقيبة صديقها السابق!

اعترف الصديق السابق لعارضة الأزياء الروسية غريتا فيدلر، الّتي تم الإبلاغ عن فقدانها بشكل غامض العام الماضي، بقتلها ورمي جثتها بعيداً بسبب خلاف مالي.
وبحسب المعلومات، فلم يكتف كوروفين بقتل فيدلر، 23 عاماً، في حين أقرّ أنه نام في غرفة فندق لمدة ثلاث ليال مع جثتها التي وضعها في حقيبة سفر.
كما اعترف كوروفين بأنه ترك جثة فيدلر في صندوق سيارته لمدة عام، لكنّه استمر في النشر على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي ليبدو وكأنها لا تزال على قيد الحياة.
ويُذكر أن عدداً من وسائل الإعلام العالمية زعمت أن فيدلر لاقت مصيرها نتيجة وصفها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على وسائل التواصل الإجتماعي "بالمختل عقلياً".