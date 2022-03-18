لبنان يحتل المرتبة الثانية بين "الدول الأكثر تعاسةً"... وما هي الدولة الأكثر سعادةً؟

احتلت أفغانستان المرتبة الأولى، ولبنان المرتبة الثانية ضمن لائحة الدول "الأكثر تعاسةً" في تقرير السعادة العالمية.

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LBCI News Lebanon

أصدرت منظمة الأمم المتحدة تقريرها السنوي العاشر للسعادة العالمية، أعلنت فيه تصنيف دولة فنلندا "كأسعد دولة في العالم" للعام الخامس على التوالي، وتأتي الدنمارك في المرتبة الثانية ثم أيسلندا وسويسرا وهولندا.

ويعتمد الإحصائيون في التقرير، الّذي يصنف "السعادة" في أكثر من 150 دولة حول العالم، على بيانات من استطلاع غالوب العالمي والعديد من العوامل الأخرى، منها مستويات الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط العمر المتوقع في الدول، وفقاً ل موقع فوربز.

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كما ركز التقرير على ثلاثة مجالات في عام 2022، وهي النظر إلى أرشيف الدول، النظر في كيفية أداء الناس والبلدان في مواجهة فيروس كورونا، والتطلع إلى كيفية تطور علم الرفاهية الذاتية في المستقبل.

إلى جانب أسعد البلدان في العالم، نظر التقرير أيضاً في الدول الأكثر تعاسة في العالم، حيث احتلت أفغانستان المرتبة الأولى، ولبنان المرتبة الثانية، يليه زيمبابوي ورواندا وبوتسوانا.