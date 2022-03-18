لهذا السبب... موسوعة غينيس تستبعد "البطاطا العملاقة" عن قائمتها

أوضحت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن البطاطا النيوزيلندية هي في الواقع نوع من القرع. ​

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LBCI News Lebanon

تبخرت أحلام زوجين نيوزيلنديين، اعتقدا أنهما عثرا على أكبر حبة بطاطا في العالم في حديقة مزرعتهما الصغيرة في نيوزيلندا، بعدما أوضحت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن هذه البطاطا هي في الواقع نوع من القرع.

وأوضح كولين كريغ براون، الّذي وجد "داغ" أثناء العمل في البستنة مع زوجته دونا في آب الماضي إنه لم يتذوق حبة القرع الضخمة أبدا.

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وتزن حبة القرع "داغ" رسمياً 7.8 كيلوغراماً، أي ما يعادل بضع أكياس من البطاطا العادية، أو كلب صغير.

وتلقى الزوجان الأخبار السيئة من موسوعة غينيس في بريد إلكتروني الأسبوع الماضي، أي بعد أشهر من إرسال الصور والأوراق الرسمية، جاء فيه أن العينة غير مطابقة للبطاطا، بل هي في الواقع نوع من القرع، الأمر الّذي جعلهم يستبعدونها عن قائمتهم.