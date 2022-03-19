لفتة إنسانية مؤثّرة...أميركي عايش حروب العراق يساعد الأوكرانيين في كييف

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عندما شاهد رجل الأعمال الأميركي المولود في العراق عماد بالاك صور الحرب المندلعة في أوكرانيا وهو في مكتبه بإقليم كردستان العراق قرر أن الوقت قد حان للعمل.وعندما بدأ المدنيون الأوكرانيون يفرون من بلادهم بدأ بالاك، وهو كردي، رحلة استغرقت أربعة أيام ليصل إلى كييف المدينة التي ظل خلال السنوات الثماني الماضية يصفها بأنها بلده.وقال "لم أكن خائفا، لكن ما كان يشغلني أكثر هو كيف سأتمكن من دخول البلاد".وخلال رحلته بالطائرة ثم بالقطار راح بالاك (45 عاما) يفكر في الكيفية التي يمكن أن يستخدم بها أعماله، ومن بينها شركة مطاعم وشركة للتجارة الإلكترونية، في مساعدة الأوكرانيين الذين يعانون من ويلات الحرب.وأضاف بالاك "القتال ليس فقط حمل بندقية. يمكن أن أكون أكثر نفعا في الحصول على الدعم والتمويلات" للأوكرانيين. وتابع قائلاً "نشأتي في ظل الحرب في العراق أعطتني نوعا ما من المرونة. نشأت قادرا على التكيف مع الأوضاع الصعبة".بعد طفولة في بغداد خلال الحرب العراقية الإيرانية فر بالاك وأسرته إلى هولندا. ولاحقا استقر في الولايات المتحدة قبل أن يعود إلى كردستان العراق في عام 2012.