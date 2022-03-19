الفنانة التشكيلية ديما رعد افتتحت معرضها الفردي العاشر

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افتتحت الفنانة التشكيلية ديما رعد معرضها الفردي العاشر Faces in a row في كاليري KAF في الاشرفية، في حضور فاعليات وشخصيات وهيئات ثقافية ونقاد وفنانين تشكليين ومتذوقي الفن التعبيري للوحات المشغولة بالاكريليك، والتي بلغ عددها 24 لوحة معروضة بمختلف الاحجام الكبيرة.وشرحت رعد رؤيتها لاختيار موضوع لوحاتها فقالت: "هذه الوجوه هي ومضات وبقايا ملامح عبرت في المخيلة جراء الاحداث التي مررنا و نمر بها في حياتنا اليومية، بحيث أصبح الوجه مبهما والعصب مشدودا والألم واضحا والشعور مبعثرا والفرح مشتتا والحب على حافة الانتظار والوطن مقبرة جماعية."أضافت: "انه عصر الأحداث السريعة المتقلبة التي لا تسمح لنا باستيعابها كل على حدة. من هنا أردت إعادة ترتيبها وتركيزها بالوجه، أول حروف التعبير والمركز الأساسي لانطلاق أدوات الجسد والتفكير، على أساس لوني وتأليف يرتكز الى مدى العصب الذي يغتالنا يوميا".وختمت: "لم تعد الطاولة طاولة ولا الطبيعة طبيعة ولا الأشياء كما هي، فما بالنا بالوجه المتغير كالنهر. اني اسارع بالمحاولة لالتقاط هذه التعابير بعصب يتمحور حول لعبة الألوان والتأليف والتوازن والموضوع لتأخذ الحيز الذي تراه مناسبا دون شروط، علني اصل الى مداخل أخرى ومجهولة. وبانتظار هذا المجهول، وبما اننا جيل الحرب والويلات، أقدم هذه الوجوه قرابين على مذبح اللانهايات."يشار الى ان المعرض يستمر حتى 9 نيسان من العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء .