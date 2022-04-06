تماماً كويل سميث... لاعب تنس يصفع خصمه ويثير بلبلة (فيديو)

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تشابهت حادثة حصلت ضمن مباراة تنس ضمن بطولة للناشئين في غانا مع حادثة الصفعة التي وجهها الممثل ويل سميث لمقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022 كريس روك.فبعد نحو أسبوع على حادثة صفعة ويل سميث، صفع الفرنسي مايكل كوامي البالغ من العمر 15 عاماً، خصمه الفرنسي رافاييل ني أنكراه، الذي تمكن من هزيمته، بعد انتهاء مباراته في الجولة الأولى من بطولة الاتحاد الدولي للتنس لفئة الناشئين.وأظهر مقطع فيديو تداوله روّاد الإنترنت كوامي وهو يصفع أنكراه أثناء اقترابهما لأداء التحيّة مع نهاية المباراة، ووثّق الفيديو الشجار الذي اندلع بين الجمهور المندهش ما أدّى إلى انتشار فوضى في أرجاء الملعب.وعلى الرغم من خروج كوامي من مباريات الفردي، إلا أنه لا يزال يتنافس في مباريات الزوجي لأنه لم يتم الكشف بعد عن الإجراءات التأديبية التي سيتم اتخاذها بحقّه بسبب هذا السلوك غير الرياضي وغير الأخلاقي.https://thebridge.in/tennis/watch-will-smith-chris-rock-junior-tennis-player-slap-opponent-itf-30476